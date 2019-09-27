Son Dakika Haberleri: Juan Jesus'a ırkçı saldırıda bulunan taraftara ömür boyu men!
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Juan Jesus'a ırkçı saldırıda bulunan taraftara ömür boyu men!

2 saat önce

İtalyan futbolunda sezon başından bu yana görülen ırkçılık olaylarına bir yenisi eklendi.

Juan Jesus'a ırkçı saldırıda bulunan taraftara ömür boyu men!, System.String[]

İtalyan futbolunda sezon başından bu yana görülen ırkçılık olaylarına bir yenisi eklendi.


Roma'nın 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Instagram sayfasında Roma taraftarı tarafından ırkçı mesajlara maruz kaldı.


Söz konusu saldırıyı Instagram hesabından paylaşarak deşifre eden Juan Jesus, "Olduğum gibi olmaktan gururluyum." ifadelerinin ardından kulübüne de bu taraftara karşı harekete geçme çağrısında bulundu.


Roma Kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle yaptığı açıklamada, "Bu Instagram hesabının kullanıcısı, doğrudan mesajla Juan Jesus'a iğrenç ırkçı hakaretlerde bulundu. Hesabı emniyet yetkilileri ve Instagram'a bildirdik. Sorumlu kişi, Roma maçlarına hayat boyu giremeyecek." mesajını paylaştı.


Bir tepki de Başbakan Conte'den


Olaya, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de müdahil oldu. Conte, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Juan Jesus'a dün hakaret eden kişinin spor tutkusu yok. Hayat boyu statların dışında kalmalı." ifadelerini kullandı.


Serie A'da daha önce Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique ve Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly ırkçı saldırı ve söylemlerin hedefi olmuştu.


Lukaku'nun Inter formasıyla Cagliari galibiyetini getiren golünü hatırlayalım...


Instagram, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:01 
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