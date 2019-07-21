Son Dakika Haberleri: Juan Mata Mason Greenwood'dan Etkilendi
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Juan Mata Mason Greenwood'dan Etkilendi

24 dakika önce

Manchester United orta saha oyuncusu Juan Mata, 1-0 Inter karşısında galibiyetini takiben basınla konuştu. İspanyol, kulüpteki genç oyunculardan, özellikle de 17 yaşındaki Mason Greenwood'dan çok etkilendi.

Manchester United orta saha oyuncusu Juan Mata, 1-0 Inter karşısında galibiyetini takiben basınla konuştu. İspanyol, kulüpteki genç oyunculardan, özellikle de 17 yaşındaki Mason Greenwood'dan çok etkilendi.
Juan Mata Mason Greenwood'dan Etkilendi
Manchester United, Juan Mata, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:05 
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