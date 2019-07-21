Juan Mata Mason Greenwood'dan Etkilendi
24 dakika önce
Manchester United orta saha oyuncusu Juan Mata, 1-0 Inter karşısında galibiyetini takiben basınla konuştu. İspanyol, kulüpteki genç oyunculardan, özellikle de 17 yaşındaki Mason Greenwood'dan çok etkilendi.
Manchester United
orta saha oyuncusu Juan Mata
, 1-0 Inter karşısında galibiyetini takiben basınla konuştu. İspanyol, kulüpteki genç oyunculardan, özellikle de 17 yaşındaki Mason Greenwood'dan çok etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:05
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