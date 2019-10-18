Son Dakika Haberleri: Juanfran: "Hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim..."
Son Dakika Spor Juanfran: 'Hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim...'

Juanfran: "Hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim..."

24 dakika önce

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden Juanfran, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu.

Juanfran:

Takımıyla gurur duyduğunu kaydeden Juanfran, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Benim için bu zor günlerde hayallerimin kısa sürede olsa da bittiğini kabullenmek gerçekten çok zor oldu. Bulunduğum süre içerisinde Alanya kültürü ve insanlarını çok sevdim. Maçlarda söylenen İstiklal Marşı'na olan saygıya ve statlardaki futbola duyulan tutkuya hayran kaldım. Ayrıca başkanımızın iletişim tarzı ve yaptıklarıyla Alanyaspor'u her geçen gün daha da yukarıya taşıması beni çok etkiledi. Hocamızla, teknik ekibiyle ve tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü her maçı kazanmak için ellerinden geleni sahaya yansıtıyorlar. 19 gündür sahalara daha güçlü dönmek ve Türkiye'de geçireceğim her güzel gün için çok sıkı çalışıyorum. En kısa zamanda görüşeceğimize ve hep birlikte tarih yazacağımızdan eminim."


Aytemiz Alanyaspor, Türkiye, Alanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:37 
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