Bm: Güney Sudan'daki Sellerden 900 Binden Fazla Kişi Etkilendi - Son Dakika
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Bm: Güney Sudan'daki Sellerden 900 Binden Fazla Kişi Etkilendi

12.10.2022 11:45
Bm: Güney Sudan'daki Sellerden 900 Binden Fazla Kişi Etkilendi

JUBA, 12 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Güney Sudan genelinde 29 ilçede ve Abyei İdari Bölgesi'nin güney kesiminde 900 binden fazla kişinin selden etkilendiğini söyledi.

JUBA, 12 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı açıklamada, Güney Sudan genelinde 29 ilçede ve Abyei İdari Bölgesi'nin güney kesiminde 900 binden fazla kişinin selden etkilendiğini söyledi.

OCHA, selden en kötü etkilenenlerin Kuzey Bahr El Ghazal, Warrap, Unity ve Batı Ekvator eyaletlerinde yaşayanlar olduğunu kaydetti.

OCHA, sel baskınlarına ilişkin Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yayınlanan son güncellemesinde, "Sel, hayvanları ve ekinleri yok etti; yolları ve köprüleri alıp götürdü; evleri, okulları ve sağlık tesislerini yıktı; sular altında kalan kuyular ve tuvaletler nedeniyle su kaynakları kirlendi ve su kaynaklı hastalık salgınları riski ortaya çıktı" dedi.

OCHA, Unity eyaletinin Rubkona ve Bentiu kasabalarında artan su seviyelerinin mevcut setler üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

OCHA, su seviyelerinin şu anda 2021'in en yüksek seviyelerine ulaştığını belirterek, ihtiyaç duyulan alanları onarmak ve sel baskınlarının artmasına karşı savunmasız alanları gözlemek için çabaların sürdüğünü belirtti.

OCHA'nın açıklamasında, "9 Ekim'in erken saatlerinde, bentlerin iki bölgesi yarıldı ve insani yardım merkezinde, ülke içinde yerinden edilmiş insanların bulunduğu bölgelerde ve Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) üssünde su baskınlarını önlemek için acil destek gerekiyor" denildi.

Batı Bahr El Ghazal eyaletindeki durum, insani yardım ekiplerinin Raja ilçesindeki selden etkilenen nüfusa tıbbi ve gıda malzemeleri sağlamasını imkansız hale getirdi.

OCHA'ya göre, kuruluşun ortakları selden etkilenen insanlara sınırlı kaynaklarla yardım sağlayabiliyor ve genellikle kaynaklara öncelik veriyor. OCHA bununla birlikte, finansman eksiklikleri, güvensizlik ve fiziksel erişim kısıtlamaları nedeniyle yardım faaliyetlerinin aksamaya devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bm: Güney Sudan'daki Sellerden 900 Binden Fazla Kişi Etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bm: Güney Sudan'daki Sellerden 900 Binden Fazla Kişi Etkilendi - Son Dakika
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