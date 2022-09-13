Güney Sudan 37 Binden Fazla Çocuğa Kızamık Aşısı Yapacak - Son Dakika
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Güney Sudan 37 Binden Fazla Çocuğa Kızamık Aşısı Yapacak

13.09.2022 17:39
Güney Sudan 37 Binden Fazla Çocuğa Kızamık Aşısı Yapacak

JUBA, 13 Eylül (Xinhua) -- Güney Sudan Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle Pazartesi günü, 6 ay ile 14 yaş arasındaki 37.390 çocuğu hedefleyen reaktif bir kızamık aşısı kampanyası başlattıklarını bildirdi.

JUBA, 13 Eylül (Xinhua) -- Güney Sudan Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle Pazartesi günü, 6 ay ile 14 yaş arasındaki 37.390 çocuğu hedefleyen reaktif bir kızamık aşısı kampanyası başlattıklarını bildirdi. Bakanlık ve DSÖ tarafından yapılan ortak açıklamada aşı uygulamasının, biri 2017'de ve daha yakın tarihli bir diğeri 2019'da teyit edilen ve tekrar eden bir kızamık salgını geçmişi olan Juba ilçesinde devam ettiği belirtildi. Kampanyada, ilçede devam eden kızamık virüsü bulaşmalarını önlemek için nüfusun en az yüzde 95'inin aşılanması hedefleniyor. DSÖ Güney Sudan Temsilcisi Vekili Fabian Ndenzako, Kovid-19'un dünya çapında aşılama programlarını bozduğunu ve ciddi salgın riskini artırdığını söyledi. Nadenzako, " Aşı, kızamığa karşı en uygun maliyetli önleyici tedbir olmaya devam ediyor. Aşı İttifakı Gavi sayesinde, devam eden reaktif kampanyada, kızamık enfeksiyonlarına ve komplikasyonlarına karşı savunmasız olan 37.000'den fazla çocuk arasında bağışıklık oluşturmaya odaklanıldı" dedi.

Aşılama faaliyetleri, topluluğun tüm savunmasız üyelerine erişimi en üst düzeye çıkarmak için sağlık merkezlerinde, okullarda ve sosyal yardım merkezlerinde yürütülüyor. DSÖ'ye göre, mevcut salgın Temmuz ayının ortasında bildirilen ilk vakalarla başladı ve bu da salgının daha fazla araştırılmasına ve teyit edilmesine yol açtı. BM sağlık ajansı, salgının başlangıcından bu yana, Juba ilçesinde etkilenen beş payamdan ölüm olmayan 79 kızamık vakası bildirildiğini kaydetti. Güney Sudan'da ilçenin altındaki ikinci en alt seviye idari birime payam adı veriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Orta Ekvator Eyaleti Genel Müdürü Jamal Hassen, çocukları kızamığa karşı korumak amacıyla topluluk için ücretsiz olarak aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı rutin aşılama hizmeti verildiğini söyledi. İnsanlarda kızamık virüsünün neden olduğu en bulaşıcı hastalıklardan biri olan kızamık, aşılama yoluyla önlenebiliyor ve ortadan kaldırılabiliyor.

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Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Sudan, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Sudan 37 Binden Fazla Çocuğa Kızamık Aşısı Yapacak - Son Dakika

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