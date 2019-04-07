Son Dakika Haberleri: Jübilesini Yapan Futbolcu Helikopterle Kaçırıldı!

Jübilesini Yapan Futbolcu Helikopterle Kaçırıldı!

1 saat önce

İtalya 3. lig takımında forma giyen İgnazio Barbagallo'nun jübilesi unutulmaz anlara sahne oldu.

Jübilesini Yapan Futbolcu Helikopterle Kaçırıldı!, System.String[]
İtalya 3. lig takımında forma giyen İgnazio Barbagallo'nun jübilesi unutulmaz anlara sahne oldu. 18 numaralı formayı giyen futbolcu çıktığı son maçın ikinci yarısında oyuna girdi.

Barbagallo'nun oyuna girmesinin ardından helikopter maçın oynandığı sahaya indi ve içinden çıkan maskeli adamlar İgnazio Barbagallo'yu kaçırdı.

Sosyal medyada yankı bulan ilginç jübile sonrası Barbagallo'nun kulübüne 200 euro para cezası ve kalan iç saha maçlarını başka stadyumda oynama cezası verildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:55 

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