Son Dakika Haberleri: Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası
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Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası

35 dakika önce

Tokat'ta düzenlenen 1. Uluslararası Topçam Judo Turnuvası sona erdi.

Judo: 1. Uluslararası Topçam Turnuvası, System.String[]
Tokat'ta düzenlenen 1. Uluslararası Topçam Judo Turnuvası sona erdi.
Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'dan 133 sporcu katıldı.
Final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ile kupaları Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkan Vekili Havva Sabuncuoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.
Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle oldu:
Kadınlar takım sıralaması:
1 - Ajora karması (Gürcistan)
2 - Sivas karması (Türkiye)
3 - Bursa karması (Türkiye)
4 - Ordu karması (Türkiye)
Erkekler takım sıralaması:
1- Guri karması (Gürcistan)
2 - Zespostan karması (Gürcistan)
3 - Ajar karması (Gürcistan)
4 - Bursa Gemlik (Türkiye)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Türkiye, Tokat, Topçam, Spor
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