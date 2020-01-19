Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı - Son Dakika Spor

Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan salonda iki gün süren vize ve gelişim semineriyle ilgili olarak başkan Sezer Huysuz, "Sizlerin yetiştireceği sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler" dedi.

Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu hizmet binasında bulunan salonda iki gün süren vize ve gelişim semineriyle ilgili olarak başkan Sezer Huysuz, "Sizlerin yetiştireceği sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler" dedi.

Judo Federasyonu 2020 yılı Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri, hafta sonunda yapıldı. Hizmet binasında yer alan spor salonunda bir gün arayla gerçekleşen seminerle ilgili olarak Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Sizlerin bilgi ve tecrübeleriyle yetiştireceğiniz sporcularımız milli takımlara hazır olarak gelecekler. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.Seminerde antrenörlere; Federasyon Eğitim Kurulu üyesi Fatih Akçan ile Abdulkadir Coşkun ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz eğitmen olarak ders verdi. Seminerin tamamlanmasından sonra antrenörlere katılım belgeleri verildi.


Vize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu: İbrahimovic'in Türkçe konuşmasına çok şaşırdım
Hocası Roy Hodgson'dan Cenk Tosun'a büyük övgü Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:20:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Judo 2020 Antrenör Vize ve Gelişim Telafi Semineri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]