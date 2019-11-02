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Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

7 saat önce

Rusya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Judo: 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Rusya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Izhevsk kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ile erkekler 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, bronz madalya elde etti.

Şampiyonada yarın kadınlar +78 kiloda Kübranur Esir ve erkekler 100 kiloda Ömer Kemal Aydın madalya mücadelesi verecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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