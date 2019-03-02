Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 8 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 8 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.



Kemer ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 2 gün sürecek organizasyonun ilk gününde 16 ülkeden 495 sporcu madalya mücadelesi verdi.



İlk günü Türkiye, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile birinci sırada tamamladı. Rusya, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla ikinci, Gürcistan da 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.



Turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:



Kadınlar:



40 kilo: 1- Doğa Süren (Türkiye), 2- Ecre Alayıldız (Türkiye), 3- Alima Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3- Aysun Ağdeve (Türkiye).



44 kilo: 1- Merve Azak (Türkiye), 2- Ecem Sonay Birinci (Türkiye), 3- Müberra Güneş (Türkiye), 3- Hanife Özcan (Türkiye).



48 kilo: 1- Sıla Sersin (Türkiye), 2- Alina Guseinova (Rusya), 3- Daria Ruskova (Rusya), 3- Buketnur Karabulut (Türkiye).



52 kilo: 1- Chloe Devictor, (Fransa), 2- Nino Loladze (Gürcistan), 3- Mehveş Şahinoğlu (Türkiye), 3- Ayşe Nur Tunca (Türkiye).



Erkekler:



50 kilo: 1- Mansur Vedzizhev (Rusya), 2- Enes Çakan (Türkiye), 3- Yermekhan Amandyk (Kazakistan), 3- Nurkanat Serikbayev (Kazakistan).



55 kilo: 1- Talha Büyükeser (Türkiye), 2- Kamran Süleymanov (Azerbaycan), 3- Shukran Zamanlı (Azerbaycan), 3- Betal Chegemov (Rusya).



60 kilo: 1- Ivan Petrov (Rusya), 2- Daviti Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3- Marien Adil (Kazakistan), 3- Styopa Darbinyan (Ermenistan).



66 kilo: 1- Giorgi Tarashvili (Gürcistan), 2- Nahid İsmayilova (Azerbaycan), 3- Elguja Tchintcharashvili (Gürcistan), 3- Amiran Tabukashvili (Gürcistan).

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları

Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti

Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok