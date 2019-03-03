Son Dakika Haberleri: Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası

Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası

59 dakika önce

Antalya'da gerçekleştirilen 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda, Türkiye 23 madalya ile birinci sırada yer aldı.

Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası, System.String[]
Antalya'da gerçekleştirilen 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda, Türkiye 23 madalya ile birinci sırada yer aldı.

Kemer ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 2 gün süren organizasyonda, 16 ülkeden 495 sporcu mücadele etti.

Türkiye müsabakalar sonunda 8 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 23 madalyaya birinci sırayı aldı. 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya alan Gürcistan ikinci, 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronzla da Rusya üçüncü oldu.

Sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Kupanın son gününde Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda Naz Aydın ikinci, Özlem Yıldız üçüncü, 63 kiloda Habibe Afyonlu birinci, Fidan Ögel ikinci, 70 kiloda Hatice Vandemir birinci, Serdem Daharlı üçüncü ve + 70 kiloda Hilal Öztürk birinci, Öznur Efe ikinci, Duygu Dirgen üçüncü oldu. Erkeklerde ise 73 kiloda Hüdayi Özgürbüz birinci sırayı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor
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