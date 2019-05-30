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Judo Akademisi meyvelerini veriyor

55 dakika önce

Osmangazi Belediyespor Judo Akademi sporcularından Berra Behiye Alper, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Judo Akademisi meyvelerini veriyor, System.String[]
Osmangazi Belediyespor Judo Akademi sporcularından Berra Behiye Alper, Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan Judo Akademi'de iki yıldır eğitim gören genç yetenek Berra Behiye Alper, rakipleri karşısında göz doldurdu. 48 kilogramda boy gösteren Osmangazili sporcu, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Madalyasını 2000 Sydney Olimpiyatları Şampiyonu olan Hüseyin Özkan ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz'un elinden alan Alper, gelecek müsabakalarda daha iyi dereceler elde etmek için çalışacağını belirtti.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı Başantrenörü Muammer Çalışkan da, kendilerini verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:23 Kaynak: İHA
Osmangazi Belediyesi, Türkiye, Osmangazi, Spor
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