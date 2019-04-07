Judo: Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye Şampiyonası
56 dakika önce
Judoda Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Karabük'te yapıldı.
Judoda Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Türkiye
Şampiyonası yarı final müsabakaları Karabük
'te yapıldı.
Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve Merkez
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 16 ilden 78'i erkek toplam 133 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda erkeklerde birinciliği Rize
, ikinciliği Samsun
, üçüncülüğü Trabzon
elde etti.
Kızlarda ise Ordu
birinci, Rize ikinci ve Çorum
üçüncü oldu.
Müsabakaların sonunda dereceye giren illere madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:35 Kaynak: AA
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