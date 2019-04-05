Son Dakika Haberleri: Judo: Antalya Grand Prix

Judo: Antalya Grand Prix

1 saat önce

Antalya Judo Grand Prix 2019 müsabakaları, başladı.

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Antalya Judo Grand Prix 2019 müsabakaları, başladı.

Antalya Spor Salonu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyona, 76 ülkeden 485 sporcu katılıyor.

İlk gün mücadelelerinde kadınlarda 48, 52, 57, erkeklerde 60, 66 kilodaki sporcular tatamiye çıktı.

Türkiye'nin 38 sporcuyla temsil edildiği müsabakaları, olimpiyat yolundaki milli judoculara puan katkısı sağlayacak.

Turnuvayı, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da takip ediyor.

7 Nisan'da sonra erecek turnuvada, toplam 100 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:45 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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