Son Dakika Haberleri: Judo Antalya Grand Prix Başladı

Judo Antalya Grand Prix Başladı

1 saat önce

2019 Judo Antalya Grand Prix'ne 76 ülkeden 188'i kadın 485 sporcu mücadele ediyor.

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2019 Judo Antalya Grand Prix'ne 76 ülkeden 188'i kadın 485 sporcu mücadele ediyor.

Antalya'da düzenlenen 2019 Judo Antalya Grand Prix'i, kadınlarda 48, erkeklerde 66 kilo müsabakalarıyla başladı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 76 ülkeden 188'i kadın 485 sporcu katılıyor. Turnuvada Türkiye Judo Milli Takımı 38 sporcuyla mücadele ediyor. Üst düzey olimpik sporcuların da katıldığı Grand Prix'te derece yapan sporcular, Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı alacak.

Turnuvanın ilk gününde kadınlarda 48, 52, 57 kilo, erkeklerde ise 60 ve 66 kilo olmak üzere 5 kategorinin birincileri belirlenecek. 2019 Antalya Grand Prix'i pazar günü sona erecek. 14 kategoride mücadele edecek sporcularda dereceye girenlere toplam 100 bin Dolar ödül verileceği belirtildi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:12 Kaynak: DHA

Antalya, Spor
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