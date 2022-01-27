Üye Girişi
JUDO ANTRENÖRÜ 4 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMAR CEZASI KESİNLEŞİNCE KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika

JUDO ANTRENÖRÜ 4 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMAR CEZASI KESİNLEŞİNCE KAYIPLARA KARIŞTI

27.01.2022 12:06

ORDU'da Judo Federasyonu antrenörünün, 4 kız öğrencisine sarkıntılık düzeyinde istismarda bulunduğu iddiasıyla toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan antrenör Yüksel Ç. hakkındaki istinaf başvurusu reddedildi.

ORDU'da Judo Federasyonu antrenörünün, 4 kız öğrencisine sarkıntılık düzeyinde istismarda bulunduğu iddiasıyla toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan antrenör Yüksel Ç. hakkındaki istinaf başvurusu reddedildi. Tutuksuz yargılanan antrenör Yüksel Ç., cezasının kesinleşmesi üzerine kayıplara karıştı. Yüksel Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ordu'da 30 yıllık Milli Judo Antrenörü Yüksel Ç. 2006-2016 yılları arasında yaşları 9 ile 15 arasında değişen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2019 yılında dava açıldı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanan davada, tutuksuz yargılanan sanık Yüksel Ç. 4 öğrencisine zincirleme şekilde Sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olmak üzere toplam 18 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu karara, mağdurlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanık avukatları ile duruşma savcısı itirazda bulundu.

OY BİRLİĞİYLE BAŞVURU REDDEDİLDİ

İtirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararında, sanık hakkında hüküm kurulurken sarkıntılık düzeyince cinsel taciz suçunun düzenlendiği TCK'nin 103. maddesinde değişiklik yapıldığını, değişikliğin sanık lehine hükümler içerdiği vurgulandı. Üst mahkeme, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, ilk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirme yerinde olup eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı ve eyleme uyan suç tipiyle yaptırımların doğru biçime belirlendiği anlaşıldığı gerekçesiyle 2 Aralık 2021'de oy birliğiyle istinaf başvurusunu reddetti. Böylece Yüksel Ç. hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

YÜKSEL Ç. KAYIPLARA KARIŞTI

İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından cezaevine gireceğini öğrenen Yüksel Ç. kayıplara karıştı. Hakkında 17 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılan Yüksel Ç. aranıyor.

YORUMLAR
500

Milli, Ordu, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JUDO ANTRENÖRÜ 4 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMAR CEZASI KESİNLEŞİNCE KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti         
12:10
Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi Küfrettiği için iş arkadaşının başına çekiçle vura vura yaraladığı adam yaşamını yitirdi         
12:05
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Temel gıda fiyatlarının yükselmesini engellemek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Temel gıda fiyatlarının yükselmesini engellemek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
08:29
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:51 27 Ocak Perşembe altının gram fiyatı 793 lira seviyesinden işlem görüyor
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
11:48 Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?
11:39 Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz
11:29 Gülfem'in karşısına çıkan beklenmeyen isim kim? Kanunsuz Topraklar'ın son bölümünde neler oldu?
11:23 Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı
11:20 Öldürülmeden önceki son yayını! Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dikkat çeken sözler söylemişti
11:17 Avukat Kudbettin Kaya da Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı aynı balık restoranında öldürülmüştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 12:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: JUDO ANTRENÖRÜ 4 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMAR CEZASI KESİNLEŞİNCE KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement