JUDO ANTRENÖRÜ 4 KIZ ÖĞRENCİSİNE İSTİSMAR CEZASI KESİNLEŞİNCE KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika

ORDU'da Judo Federasyonu antrenörünün, 4 kız öğrencisine sarkıntılık düzeyinde istismarda bulunduğu iddiasıyla toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan antrenör Yüksel Ç. hakkındaki istinaf başvurusu reddedildi. Tutuksuz yargılanan antrenör Yüksel Ç., cezasının kesinleşmesi üzerine kayıplara karıştı. Yüksel Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ordu'da 30 yıllık Milli Judo Antrenörü Yüksel Ç. 2006-2016 yılları arasında yaşları 9 ile 15 arasında değişen 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2019 yılında dava açıldı. Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanan davada, tutuksuz yargılanan sanık Yüksel Ç. 4 öğrencisine zincirleme şekilde Sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel istismarı suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası olmak üzere toplam 18 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu karara, mağdurlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanık avukatları ile duruşma savcısı itirazda bulundu.

OY BİRLİĞİYLE BAŞVURU REDDEDİLDİ

İtirazı değerlendiren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararında, sanık hakkında hüküm kurulurken sarkıntılık düzeyince cinsel taciz suçunun düzenlendiği TCK'nin 103. maddesinde değişiklik yapıldığını, değişikliğin sanık lehine hükümler içerdiği vurgulandı. Üst mahkeme, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, ilk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirme yerinde olup eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı ve eyleme uyan suç tipiyle yaptırımların doğru biçime belirlendiği anlaşıldığı gerekçesiyle 2 Aralık 2021'de oy birliğiyle istinaf başvurusunu reddetti. Böylece Yüksel Ç. hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

YÜKSEL Ç. KAYIPLARA KARIŞTI

İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından cezaevine gireceğini öğrenen Yüksel Ç. kayıplara karıştı. Hakkında 17 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılan Yüksel Ç. aranıyor.