Judo Avrupa Açık'ta ilk gün 2 madalya ile tamamlandı - Son Dakika

Polonya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık müsabakalarında kadınlar 48 kilogramda Sıla Ersin gümüş, 63 kilogramda Ayten Yeksan bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Açık judo müsabakalarının ilk gününü Türkiye bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. İlk günde kadınlar 48 kiloda Sıla Ersin gümüş, 63 kiloda Ayten Yeksan bronz madalya ile kürsüde yer aldı.Sıla Ersin, ikinci turda karşılaştığı Avusturyalı rakibini ipponla, çeyrek finalde ise Polonyalı rakibini altın skorda waza-ari puanıyla yenerek yarı finalist oldu. Bu turda da İspanyol rakibini ipponla yenen judoka finalde Japon Hikari Yoshioka'ya mağlup olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 63 kiloda ise Ayten Yeksan ilk turu bay geçti. İkinci turda İtalyan rakibini altın skorda ippon ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda yenilen Yeksan, repesajda Polonyalı rakibini bronz madalya maçında Fransız Mathilde Briant'ı ippon ile yenerek bronz madalya ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Avrupa Açık'ta yarının programı şöyle:

Kadınlar:

70 kiloda Fidan Ögel ve Minel Akdeniz, +78 kiloda Sebile Akbulut.

Erkekler:

81 kiloda Musa Şimşek ve Yunus Kılınç, 90 kiloda Ö. Kemal Aydın ve Can Güzel, 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Münir Ertuğ.

(İHA)