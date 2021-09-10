Judo: Avrupa Gençler Şampiyonası

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan milli sporcular Habibe Afyonlu ile Umalt Demirel rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Habibe Afyonlu, ikinci müsabakasında ise Litvanyalı rakibini ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi. Hırvat Katarina Kristo'ya yenilen genç milli judocu, repesajda İtalyan Sara Lisciani'ye altın skorda yenilerek bronz madalya şansını kaybetti.

Erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ise ilk turu bay geçerken, ikinci turda Azerbaycanlı Nariman Mirzayev'e altın skorda yenildi.

Şampiyonada yarın kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ile Ahmet Çuhadar ve +100 kiloda İbrahim Halil Özmen madalya mücadelesi verecek.