Son Dakika Haberleri: Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası

2 saat önce

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Antalya'da başladı.

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Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcunun yer aldığı duyuruldu.

İki gün sürecek şampiyonada, kadınlarda 47, 48, 52, 63, 70, 78 ve +78, erkeklerde ise 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kilo müsabakaları düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, şampiyonanın ardından Kulüplerarası Türkiye Süper Lig karşılaşmalarının da gerçekleştirileceğini belirterek, "Buradaki müsabakalarımızı güzel bir atmosferde tamamlayıp, milli takımı seçeceğiz. 2018'i gerçekten çok güzel bir şekilde tamamladık. Türk judo tarihinde olmayan bir başarı grafiğiyle sezonu geçirdik. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 8 sporcuyla katılıp, en az iki madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Spor
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