Judo'Da Gelenek Bozulmadı, Kağıtspor Yine Zirvede

Türkiye Judo Federasyonu 2019 yılındaki ilk yurt içi faaliyetini Samsun'da organize etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular Samsun Atatürk Spor Salonu'nda 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası, adı altında düzenlenen şampiyonada geleneği bozmadı ve zirvedeki yerini korudu.

MAVİ BEYAZLI JUDOCULAR BEKLENTİLERİ KARŞILADI

61 ilden; 324 kadın ve 479 erkek judocunun tatamide derece yapabilmek için mücadele ettiği 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonasına Büyükşehir Kağıtsporlu 42 judocu madalya mücadelesi verdi. Şampiyonanın ilk gününden Mavi Beyazlılar 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya zirveye yerleşti.

ZİRVENİN ADI YİNE KOCAELİ

Kocaeli bölgesi judokaları 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile birinci, İstanbullu judokalar 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci, Ankara bölgesi 2 altın ve 2 bronz madalya ile üçüncü oldu.