Judo dersinde 27 kez sert şekilde yere düşürülen Tayvanlı çocuk öldü - Son Dakika

Tayvan'da judo dersi sırasında 27 kez yere düşürülen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

BBC'nin yerel basına dayandırdığı habere göre, nisan ayında judo egzersizi sırasında hocası ve sınıf arkadaşları tarafından 27 kez sert şekilde yere düşürülen ve geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren çocuğun ailesi, yaklaşık 70 günün ardından yaşam destek ünitesini durdurma kararı aldı.

Çocuğun ölümü üzerine savcıların, "ciddi yaralanmaya neden olan fiziksel saldırı" suçu yöneltilen ve ay başında kefaletle serbest bırakılan judo koçu hakkındaki suçlamayı, "ölüme neden olan yaralama" olarak değiştireceği bildirildi.

Koçun, suçlu bulunması halinde en az 7 yıl olmak üzere müebbet hapse kadar ceza alabileceği belirtildi.