Son Dakika Haberleri: Judo Düsseldorf: Japon Judokalar Turnuvanın İkinci Gününde de Hakimiyeti Elden Bırakmadı

Judo Düsseldorf: Japon Judokalar Turnuvanın İkinci Gününde de Hakimiyeti Elden Bırakmadı

1 saat önce

Düsseldorf Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.

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Düsseldorf Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:49 

Japon, Düsselldorf, Dünya
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