Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu - Son Dakika Dünya

Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu

54 dakika önce

Judo Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Japon judokalar yine altın madalya kazandı.

Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu, System.String[]

Düsseldorf Judo Grand Slam turnuvasının ikinci gününde, izleyiciler yerli çocukların yeteneklerini sergilediği etkileyici bir açılış törenine tanıklık etti.


Güne damgasını vuran kadın judoka, -63 kiloda yarışan Miku Tashiro eleme maçlarında tachi waza ve ne waza hamleleri ile rakiplerini saf dışı bıraktı. Yarı finalde Avusturyalı Kathrin Unterwurzacher'i alt eden Japon judoka, finalde Olimpiyat Şampiyonu Tina Trstenjak ile karşılaştı. Başa baş giden mücadelede Slovenyalı rakibini tatamide zapteden Tashiro altın madalya almaya hak kazandı.

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Düsselldorf, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:25 
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