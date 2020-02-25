Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu - Son Dakika Dünya

Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu

50 dakika önce

Judo Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Japon judokalar yine altın madalya kazandı.

Judo Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Japon judokalar yine altın madalya kazandı. View on euronews

Judo Düsseldorf: Japon judokaların başarısı güne damgasını vurdu

Düsselldorf, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:57 
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