Judo Düsseldorf: Kardeş judokalar Uta Abe ve Hifumi Abe zirvede yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Judo Düsseldorf: Kardeş judokalar Uta Abe ve Hifumi Abe zirvede yer aldı - Son Dakika Dünya

Judo Düsseldorf: Kardeş judokalar Uta Abe ve Hifumi Abe zirvede yer aldı

18 dakika önce

Düsseldorf Judo Grand Slam'ın ilk gününde Japon kardeş judokalar Uta Abe ve Hifumi Abe altın madalya kazandı.

Judo Düsseldorf: Kardeş judokalar Uta Abe ve Hifumi Abe zirvede yer aldı, System.String[]

2020 Düsseldorf Judo Grand Slam turnuvasında, iki kere dünya şampiyonu unvanı bulunan 19 yaşındaki Japon judoka Uta Abe günün parlayan yıldızı oldu.


2017 yılında Uta Abe judo turnuvalarının en genç kazananı olmuştu. 2020'de ise Grand Slam final müsabakasında Fransız rakibi Amandine Buchard ile karşılaştı. Buchard Kasım ayında Osaka'da Abe'yi alt ederek madalya kazanmıştı. Bugün başa baş giden maçta kazanan Japon judoka oldu. Judokaların madalyaları Uluslararası Judo Federasyonu Tanıtım Direktörü Haruki Uemura tarafından takdim edildi.

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Düsselldorf, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:39 
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