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Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 5 milli judocudan da olimpiyat madalyası bekliyor Açıklaması - Son Dakika

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 5 milli judocudan da olimpiyat madalyası bekliyor Açıklaması

24.06.2021 11:40
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 5 milli judocudan da olimpiyat madalyası bekliyor Açıklaması, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hakkı elde eden 5 milli judocudan, olimpiyat madalyası umutlarının yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota hakkı elde eden 5 milli judocudan, olimpiyat madalyası umutlarının yüksek olduğunu belirtti.

Başkan Huysuz, kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almasını AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına rağmen yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, 7 milli judocunun kota hakkı elde etmesini hedeflerken 5 kota kazandıklarını ifade eden Huysuz, şöyle devam etti:

"Kota hedefimize tam ulaşamadık. Tabii şu anda gidecek sporcularımızın hepsinden biz Tokyo'da madalya bekliyoruz. Hepsinin emeklerine sağlık zor bir süreçten geçtiler. Uzun da bir süreçti. 3-4 yıl süren bir puanlama sistemiyle 5 sporcumuz olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Bizim beklentimiz 7-8 sporcumuzun kota alması yönündeydi. Pandemiden önce son 3 turnuvaya kadar 7 sporcumuz kota alacak durumdaydı ama maalesef salgın başladıktan sonra özellikle kadın sporcularımızdan Gül Kader Şentürk ve İrem Korkmaz'da performans düşmesi oldu, kotayı kaçırdılar. Mert Şişmanlar da kotaya çok yakındı. Mert, genç bir sporcumuz onun bir yıl içinde aldığı puanlarla olimpiyata gitmesi gerekiyordu. Maalesef bu yıl aldığı puanlar da yetmedi. Şu anda kota alan 5 sporcumuzdan da madalya bekliyoruz."

Başkan Huysuz, milli judocuların bu zorlu şartlarda büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Judocularımız büyük madalyalar kazandılar, iyi çalışıyorlar, şu an çok iyi bir hazırlık dönemindeler. Artık hedefimiz olimpiyatta madalya almak. Kota süreci artık geride kaldı, hedefimiz madalya inşallah bu sefer alacağız." dedi.

"Hem sporcular için hem federasyonumuz için zordu, iyi tamamladık"

Salgın döneminde zor bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Sezer Huysuz, "Kampların, antrenmanların hepsi çok titizlikle oldu. Emin olun çocukların gidişinden, gelişine, onları kontrol altında tutmak, otelleri kapatmak, onları sürekli aynı yerde tutmak bizim için aslında zor bir süreçti. Hem sporcular için hem federasyonumuz için zordu, iyi tamamladık. 7 kota hedefimizden maalesef 5'e düştük ama sonuç itibarıyla bu çocukların sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. 1,5 yılı atlattık ama sinir, stres, psikolojik olarak çocuklar yıprandı, biz de yıprandık." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo'ya katılma hakkı kazanan mili judocuları da tek tek değerlendiren Başkan Huysuz, şöyle devam etti:

"Mihraç Akkuş olimpiyatlara direkt gitmeyi kıl payı puan farkıyla kaçırdı. Son Rusya'da yapılan müsabakaya Kovid-19 sebebiyle götüremedik. Orada rakipleri onun önüne geçti. O yüzden Avrupa kıtası kotasını kullanarak katılma hakkı aldı. Biz Mihraç'tan da olimpiyatta madalya bekliyoruz. Genç çocuk 20 yaşında, büyük hedefleri olan sporcu. Geçmişinde büyük madalyalar var. Olimpiyata katılması ve madalyaya yakın olması bizim için çok önemli."

Bilal Çiloğlu'nun en son dünya şampiyonasında üçüncü olduğunu vurgulayan Huysuz, "Kendisi için de güzel bir puan alarak olimpiyat kurasında güzel bir pozisyona geldi. Bilal'den de madalya baştan beri bekliyorduk, dünya şampiyonasında almış olduğu üçüncülükle kendine gelen öz güvenle inşallah olimpiyatta madalya alacak." dedi.

Vedat Albayrak'ın bu sezon Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Huysuz, bu sporcuyla ilgili de "Öz güveni yüksek daha önce de birçok madalya kazanmış sporcumuz. İnşallah Vedat da olimpiyatlarda madalya beklediğimiz yüksek seviyede bir sporcu. İnanıyoruz ki başaracak. Kendisi 27 yaşında tam da verimli olduğu zamanlarda. İnşallah Tokyo'dan madalya kazanarak, ülkemize büyük bir onur yaşatacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Mihael Zgank'a yönelik de Başkan Huysuz, "Kendini ispatlamış, gerçekten de son dönemlerde madalya almasa bile yarı final ve üçüncülük maçları yapmış bir sporcumuz. Ancak olimpiyat puan sıralamasındaki yeri iyi, onun orada güzel bir kura çekip iyi bir madalya alacağını düşünüyoruz. Rakipleriyle sürekli maç yapıyor, bazen yeniyor, bazen yeniliyor. Şu andaki adaptasyonu ve performansı çok yüksek." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlarda olimpiyat kotası kazanan tek milli judocu Kayra Sayit

Bu yıl Türkiye'den kadınlarda olimpiyat kotası kazanan tek milli judocu Kayra Sayit'in başarısını da Sezer Huysuz, şöyle yorumladı:

"Aslında Kayra, Fransız kökenli 2013'te Türk vatandaşı oldu. 8 yıldır bu sporda ülkemize çok güzel madalyalar kazandırdı. Kayra, büyük ihtimalle olimpiyat madalyası kazanacak. Kayra, kendi sıkletinden dolayı erkek takımımızla birlikte hareket ediyor, bu da onun için bir avantaj, sürekli erkeklerle antrenman yapıyor ve performansını da hep artırıyor. Netice olarak Kayra Sayit'ten de bu sefer gerçekten madalya bekliyoruz. Çünkü sürekli yendiği rakiplerini inşallah olimpiyatta da tekrar yenip Tokyo'da da madalya alacağını düşünüyoruz."

Olimpiyat vizesi alan 5 milli judocunun hepsinden madalya beklediğini ifade eden Başkan Huysuz, "Biz Tokyo'dan judo ailesi olarak madalya ile döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"21 yıllık hasreti bitirecek bu çocuklar"

Olimpiyatlar öncesinde Japonya'da yapacakları kampların iptal olduğu bilgisini veren Huysuz, şunları kaydetti:

"Japonya'daki planlamalar iptal olunca biz geçen Gürcistan'da 45 günlük bir çalışma yaptık. Şimdi Antalya'ya 10 ülkeyi davet ettik, onlarla ortak çalışma kampındayız. Partner sporcuları çağırdık, sporcularımızı zorlayacak rakipler çağırdık. Onlarla beraber 10 günlük Antalya'da bir kampları var. Orası bittikten sonra Hırvatistan'a göndereceğiz takımı, Hırvatistan'dan sonra Türkiye'ye dönüp son hazırlıklarını yapıp 17 Temmuz'da nasipse buradan Tokyo'ya hareket edeceğiz. Artık bir ayımız kaldı, geldiğimiz nokta iyi. Bizim için 21 yıllık hasreti bitirecek bu çocuklar. Çünkü onlar da çalışmalarını halen çok güzel bir şekilde sürdürüyorlar. "

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 5 milli judocudan da olimpiyat madalyası bekliyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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