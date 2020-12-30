Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Kovid-19 madalya sayısını etkiledi - Son Dakika

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Kovid-19 madalya sayısını etkiledi

30.12.2020 09:41
Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Kovid-19 madalya sayısını etkiledi, System.String[]

"Ümitler kategorisinde uluslararası maç yapılamadı""Yeni yılla birlikte başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum"Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kovid-19 salgınının madalya sayısını etkilediğini belirterek, "2021 yılına ertelenen Tokyo...

"Ümitler kategorisinde uluslararası maç yapılamadı"

"Yeni yılla birlikte başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kovid-19 salgınının madalya sayısını etkilediğini belirterek, "2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ve uluslararası maç takviminde yer alan müsabakaların da iptal edilmesiyle tatamideki Türkiye'nin 2020 yılı madalya sayısı zorunlu olarak düşük kaldı" dedi.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 yılını değerlendirdi, yeni yılla ilgili temennilerini dile getirdi. Başkan Sezer Huysuz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Nisan ayından Ekim ayı sonuna kadar tatamideki birçok uluslararası tüm müsabakanın iptal edilmesine sebep olduğunu belirterek, "Büyüklerde, olimpiyat oyunlarına puan ve kota katkısı sağlayan Ocak ayında Tel-Aviv'de düzenlenen Grand Prix müsabakalarında Mihraç Akkuş ve Mikail Özerler gümüş, Tuğçe Beder ve Kayra Sayit ise bronz madalyalarıyla 2020 yılının kürsü açılışını yapan isimler oldular. Ardından Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Birliği (EJU) maç takvimlerine 8 aylık bir zorunlu kapatma kararı aldı. Belirlenen sağlık ve hijyen kuralları doğrultusunda judo branşında verilen ara Ekim ayında Budapeşte'de yapılan Grand Slam heyecanı ile yeniden başladı. Vedat Albayrak ve Kayra Sayit bu organizasyonda olimpiyat oyunlarına puan kazandıran müsabakalarda altın madalya kazanarak kürsüye çıktılar. Kasım ayında yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ise judocularımız derece elde edemedi" diye konuştu."ÜMİTLER KATEGORİSİNDE ULUSLARARASI MAÇ YAPILAMADI"Tatamide kısır bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Başkan Huysuz, "Pandemi sürecinde Gençler Avrupa ve 23 Yaş Altı Avrupa şampiyonaları ise Hırvatistan'ın Porec kentinde Kasım ayında gerçekleştirildi. Gençler müsabakalarında; Mert Şişmanlar gümüş, Özlem Yıldız, Salih Yıldız ve Muhammed Mustafa Koç bronz madalya kazanan judocularımız oldular. 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda ise kadınlarda Kübranur Esir, elde ettiği gümüş ile Türk judosunun 2020 yılındaki son madalyasını elde etti. Kovid-19 pandemisi nedeniyle ümitler kategorisinde, Nazım-Natık Canca Avrupa Kupası hariç, uluslararası maç yapılamadı" dedi."YENİ YILLA BİRLİKTE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUM"Başkan Huysuz, olimpiyat yolunda büyük bir ivme kazanan judocuların salgın nedeniyle motivasyon yönünden olumsuz etkilendiklerini kaydetti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz pandemi sürecinde ilk dönemler 'evde kal, antrenmanını yap' etkinliği ile judocularımızın kondisyonlarını korumalarını başlattık. Ardından da olimpik kadromuzu belirli aralıklarla hazırlık kamplarına alarak her an yarışmalar başlayacak gibi antrenmanlara aldık. Moral, motivasyon ve kuvvet-dayanıklılık çalışmaları ile bu süreci sağlık ve hijyen koşullarına göre sürdürdük, sürdürüyoruz. Bu zor dönemi atlatıp yeni yıl ile birlikte yeniden tatamide başarılı sonuçlar ve dereceler elde edeceğimize inanıyorum. Temmuz ayında yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi gururlandıracak sonuçlar alana kadar hazırlıklarımız ve çalışmalarımız hız kesmeyecek."

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Kovid-19 madalya sayısını etkiledi

Sezer Huysuz, Türkiye, Judo, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: Kovid-19 madalya sayısını etkiledi - Son Dakika Spor


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