Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz olimpik milli sporcuların kampını ziyaret etti

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpik milli sporcularla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ikinci dönem hazırlıklarını Erzurum Palandöken'de sürdüren olimpik milli takımlar kampını ziyaret eden Sezer Huysuz, öncelikli olarak sporculardan sağlık kurallarına uymalarını istedi.

Uluslararası müsabaka takvim sürecinin yavaş yavaş açıklanmaya başlanacağını bildiren Sezer Huysuz, "Sizleri bu kamplara alarak, yeniden form düzeylerinizi ve güçlerinizi en üst düzeye çıkarmayı planladık. İlk etap çalışmalarınızın oldukça başarılı geçtiğine inanıyorum. Erzurum'daki süreci de aynı şekilde tamamlayacağınızı bekliyoruz." dedi.

Sporcuları pandemi sürecindeki sağlık kurallarını göz ardı etmemeleri yönünde uyaran Sezer Huysuz, "Hedeflere ulaşma yolunda size engel olacak sıkıntılardan uzak durmanızı temenni ediyorum. Müsabakalarda başarılı sonuçlara ulaşacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.