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Judo Federasyonu Şeyda'ya judo kıyafeti hediye etti
6 saat önce
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Şeyda Camkıran'ın "Biz Bize YeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladığı harçlık ile örnek bir davranış sergilediği anımsatıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Şeyda Camkıran'ın "Biz Bize YeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladığı harçlık ile örnek bir davranış sergilediği anımsatıldı.
Açıklamada, "Başkanımız Sezer Huysuz bu örnek davranış karşısında minik Şeyda'ya verdiği sözü yerine getirerek hediyesini ulaştırdı. Başkanımız Şeyda'nın kıyafetiyle katılacağı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edeceğine dair inancı tamdır." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeyda Camkıran ise kıyafet için teşekkür ederek, katılacağı Minikler Türkiye Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:33
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