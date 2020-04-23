Judo Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Judo Federasyonu, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının mihenk taşlarından en önemlisi olan ve 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, bugün bir asrı geride bırakıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 'Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin' olduğunu ve bunun da TBMM çatısı altında yer almasının gerektiğini söylediği tarihin yüzüncü yılı bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan etmesinin ardından, TBMM'nin açılışını takip eden yıllar içinde 23 Nisan, önceleri Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlanmaya ve daha sonra '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' adıyla anılmaya başlanmıştır. Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve istikbalimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."