Son Dakika Haberleri: Judo Genç Milli Takımı, Atina'da İkinci Oldu

Judo Genç Milli Takımı, Atina'da İkinci Oldu

26 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Gençler Avrupa Kupası'nda ay yıldızlılar ülke sıralamasında 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile ikinci oldu.

Judo Genç Milli Takımı, Atina'da İkinci Oldu, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Gençler Avrupa Kupası'nda ay yıldızlılar ülke sıralamasında 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile ikinci oldu.

Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının son gününde tatamiden 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ayrılan Türkiye, ülke sıralamasında 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Birinciliği Belarus 3 altın ve 2 bronz ile elde ederken, Kosova 2 altın ve bir bronz ile sıralamada üçüncü oldu.

Kadınlar +78 kiloda Mine Kalender ile Sevda Taşlı arasındaki final müsabakasını Mine Kalender kazanarak sıkletinde birinci olurken, Sevda Taşlı ikincilik, Yağmur Şengül ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Erkekler +100 kiloda ise Furkan Güner, Yunan rakibi Dimitrios Tsoumintos ile mücadelesinden galip ayrılarak altın madalyanın sahibi olurken, bu sıkletteki diğer judoka Emrullah Uçar ise bronz madalyaya uzandı.

100 kiloda Kemal Aydın finalde Slovak Marius Fizel karşısında gümüş madalyada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

Yunanistan, Avrupa, Spor
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