Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi - Son Dakika Spor

Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi

6 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.

Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi, System.String[]

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.


İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin olduğu organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu tarafından takdim edildi. Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta sahte kuyumcu, 'kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun yaptı
Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
17:52 TFF'den limit artırımı açıklaması - Son Dakika Spor
17:51 Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! - Son Dakika Spor
17:50 PFDK'den Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 1 maç ceza - Son Dakika Spor
17:48 Hamit Altıntop'un savunması fark yarattı - Son Dakika Spor
17:45 Amed Sportif Faaliyetler çıkışını sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor
17:30 Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]