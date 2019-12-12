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Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi
6 saat önce
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Judo Genç ve Genç A Güreş Yarışmaları sona erdi.
İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin olduğu organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu tarafından takdim edildi. Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BİLECİK
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