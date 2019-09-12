Son Dakika Haberleri: Judo: Gençler Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Judo: Gençler Avrupa Şampiyonası

35 dakika önce

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız, altın madalya kazandı.

Judo: Gençler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız, altın madalya kazandı.

Vantaa kentinde 44 ülkeden 156 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Salih Yıldız, ilk turda Belaruslu Ruslan Halavachou'yu altın skorda ipponla yendi. İkinci turda İngiliz Joshua Giles karşısında waza-ari puanıyla bir üst tura çıkan Yıldız, çeyrek final müsabakasında Rus Semen Kurtashov'u ipponladı ve finalist oldu.

Finalde Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih Yıldız, rakibini ipponla yendi ve Avrupa Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder beşinci olurken, kadınlar 57 kiloda Zeliha Cinci ikinci tur maçını altın skorda kaybetti ve elendi.

Salih Yıldız, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li vekil Gürsel Erol'dan TBMM'ye "Kenan Evren'in ismi kamusal mekanlara verilmesin" teklifi
Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü! Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum 12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo: Gençler Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]