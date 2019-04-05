Son Dakika Haberleri: Judo Grand Prix'nde Miraç Akkuş Bronz Madalya Kazandı

Judo Grand Prix'nde Miraç Akkuş Bronz Madalya Kazandı

1 saat önce

- Judo Grand Prix'nde Miraç Akkuş bronz madalya kazandıANTALYA - Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019 müsabakalarında Miraç Akkuş bronz madalya kazandı.

- Judo Grand Prix'nde Miraç Akkuş bronz madalya kazandı

ANTALYA - Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Grand Prix 2019 müsabakalarında Miraç Akkuş bronz madalya kazandı.
2017 yılında Dünya şampiyonu olan Akkuş, 2019 yılında bronz madalya kazanarak üçüncü oldu. Bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı Felipe Kıtadaı ile karşılaşan Miraç Akkuş, 12 saniyede rakibini (ippon) tuş ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Büyüklerde ilk defa madalya kazanan Akkuş çok mutlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
"Öncelikle çok mutluyum, emeklerimin karşılığını aldım. 3 aydır yoğun bir tempoda kamp geçiriyorum. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Büyüklerde ilk defa madalya alıyorum, olimpiyatlar için puan açısından önemli. Hocalarımla planlı çıktığım bir maçtı, bekliyordum sağ taraftan geleceğini beklediğim gibi de oldu."
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da, "Biz geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Bizim alt yapıdan gelecek gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz Miraç, Bilal, Hikmet, Mustafa ile yakaladığımız madalyaları şimdi büyüklerde yakalıyoruz. Arkadaşlar 3 ayda kampta yoğun bir çalışma temposundalar. Biz geçen yıl gençlerde Avrupa 3'üncüsü olduktan sonra biz artık onların büyüklerde takım içerisinde yer bulmaları, takımda olmaları için çalıştık, antrenör arkadaşlarımızla teknik heyetle buna karar vermiştik. Gençlerin ilk senesi bitti, bu 2. yılı, büyüklerde böyle bir madalya alması ve Antalya'da Grand Prix'de madalya alması bizim için daha gurur verici. 2020, 2024 hedeflerimiz arasındaydı. Biz şimdi 2020'de Miraç'ın oraya katılabileceğini ama 2024'de katılıp madalya alacağını ümit ediyoruz. Bu çalışma ve bu hırsla bunu yapacak güçteler. Zaten devletimiz gerekli desteği sporcularımıza veriyor. Maddi manevi yönden her konuda devletimiz destek veriyor. Biz de devletin vermiş oldukları bu imkanları çocuklarımıza harcıyoruz. Neden harcamayalım? Harcadığımız zaman da sonucu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sorunlar çözülmüş oluyor. İnşallah yolları açık, bunların üzerine koyarak bundan sonraki Avrupa, Dünya şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda onları görmek bizi gururlandıracaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Akkuş, Spor
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