Judo Grand Prix'te Özerler'den gümüş, Sait'ten bronz madalya

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan Judo Tel Aviv Grand Prix'in son gününde erkekler 90 kiloda Mikail Özerler gümüş, kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit bronz madalya kazandı.

Tel Aviv'de yapılan Grand Prix'in son gününde iki milli judocu Kayra Sait ve Mikail Özerler madalya kazandı. Erkekler 90 kiloda Özerler final mücadelesinde normal süresi puansız tamamlanan karşılaşmada rakibini altın skorda yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit bronz madalya mücadelesinde Bosna Hersekli Larisa Ceric ile mücadele etti. Sayit, rakibini ipponla yenerek üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ JUDOCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsrail 'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde erkekler 90 kiloda gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile kadınlar +78 kiloda bronz madalya elde eden Kayra Sayit'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Judo Tel Aviv Grand Prix'sinin son gününde erkekler 90 kiloda gümüş madalya kazanan Mikail Özerler ile kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Kayra Sayit'i kutluyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, elde edilen başarıda emeği geçenleri de tebrik ediyorum."