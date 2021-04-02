Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya - Son Dakika

Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya

02.04.2021 20:18
Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam'de milli judocu Vedat Albayrak, 81 kioda altın madalyanın sahibi olurken, 73 kiloda Bayram Kandemir ise gümüş madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam'de milli judocu Vedat Albayrak, 81 kioda altın madalyanın sahibi olurken, 73 kiloda Bayram Kandemir ise gümüş madalya kazandı.

Antalya'da devam eden Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın, 73 kiloda final müsabakasında son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile'ye yenilen Bayram Kandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların açılış töreninde Vali Ersin Yazıcı, SHG Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve Genel Sekreter Neşe Gündoğan, Antalya GSİ Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu.Açılış seremonisinde kısa bir konuşma yapan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle ilk kez Grand Slam müsabakasına Antalya'da ev sahipliği yapmanın heyecanı içinde olduğumuzu ifade ederek, başta Uluslararası Judo Federasyonu'na ve katılan ülkelere teşekkür ediyor, Tokyo Olimpiyatları'na katılacaklara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Judo Birliği Başkanı (EJU) Sergey Soloveychik ise, "Prestijli bir organizasyonu düzenleyen Türkiye Judo Federasyonu yetkililerine ve katılanlara teşekkürlerimi sunuyor, Tokyo yolunda müsabakalara katılanlara başarılar diliyorum" diye konuştu.IJF Başkanı Marius Vizer de, Türk yetkililerinin bu müsabakaya ev sahipliği yapmasından dolayı memnunluğunu dile getirdi ve şunları kaydetti: "Dünyayı etkileyen pandemi döneminde zor koşullar altında düzenlenen bu organizasyonlara katılanlar bizlere judo ailesine moral, motivasyon ve güç veriyorlar. Tokyo yolunda başarılar diliyorum."Erkekler, 81 kiloda Vedat Albayrak, ilk tur bay geçti. İkinci turda Hırvat, üçüncü turda Arjantinli, çeyrek finalde Azerbaycanlı rakiplerini ipponla yendi. Yarı finalde İsveçli rakibine final karşılaşmasında İtalyan Christian Parlati'yi waza-ari puanıyla yenen Albayrak, altın madalyanın sahibi oldu.Erkekler; 73 kiloda Bayram Kandemir, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Gambialı üçüncü turda Kanadalı, çeyrek finalde İsveçli, yarı finalde Polonyalı rakiplerini ipponla yenerek finale yükseldi. Finalde son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile'ye yenilen Kandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, bronz madalya için İspanyol Maria Bernabeu ile yaptığı karşılaşmada altın skorda kaybetti ve beşinci oldu.Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi: Kadınlar63 Kilo: 1. Lucy Renshall (İngiltere), 2. Anriquelis Barrios (Venezuella), 3. Jing Tang (Çin), 3. Catherine B. Pinard (Kanada).70 Kilo: 1. Kim Polling (Hollanda), 2. Barbara Matiç (Hırvatistan), 3. Maria Barnabeu (İspanya), 3. Elvismar Rodriguez (Venezuella).Erkekler73 Kilo: 1. Fabio Basile (İtalya), 2. Bayram Kandemir (Türkiye), 3. Victor Sterpu (Moldova), 3. Arthur Margelidon (Kanada).81 Kilo: 1. Vedat Albayrak (Türkiye), 2. Christian Parlati (İtalya), 3. Murad Fatiyev (Azerbaycan), 3. Atilla Ungvari (Macaristan).

Günün diğer karşılaşmalarında milli judocular; Bilal Çiloğlu repesajda, Halil Çimen, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç üçüncü, Musa Şimşek, Adnan Kılıç ikinci, Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler ilk turda yenildi.


Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya
Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya

Gümüş Madalya, Grand Slam, Altın, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya - Son Dakika Spor


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