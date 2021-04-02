Judo Grand Slam'de Albayrak'tan altın, Kandemir'den gümüş madalya

Günün diğer karşılaşmalarında milli judocular; Bilal Çiloğlu repesajda, Halil Çimen, Umalt Demirel, Muhammed Mustafa Koç üçüncü, Musa Şimşek, Adnan Kılıç ikinci, Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler ilk turda yenildi.

Antalya'da devam eden Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak altın, 73 kiloda final müsabakasında son olimpiyat şampiyonu İtalyan Fabio Basile'ye yenilen Bayram Kandemir gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam'de milli judocu Vedat Albayrak, 81 kioda altın madalyanın sahibi olurken, 73 kiloda Bayram Kandemir ise gümüş madalya kazandı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı

Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak