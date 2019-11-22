Son Dakika Haberleri: Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi
Son Dakika Dünya Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi - Son Dakika Dünya

Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi

6 saat önce

Judo Osaka Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya dört altın madalya kazandıView on euronews.

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Judo Osaka Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya dört altın madalya kazandıView on euronews

Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi

Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:18 
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