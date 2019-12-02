Son Dakika Haberleri: Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi
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Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi

6 saat önce

Judo Osaka Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya dört altın madalya kazandı

Judo Grand Slam: Judonun ustaları Osaka'da bir araya geldi, System.String[]

Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Fransız judoka Amandine Buchard güne damgasını vurdu. Fransız judoka altın skorda Japon rakibi Uta Abe'yi waza ari skoruna giden bir kata guruma ile alt ederek zafere uzandı.



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"Japonya'da, Osaka'da güçlü bir rakip ile karşı karşıya geldim. Bunun iyi bir fırsat olduğunu biliyordum. Maçı kazandığım için çok mutluyum."


Amandine Buchard

Fransız judoka, -52 kilo kategorisi


Buchard'ın altın madalyasını Japonya Altes Prensesi Tomohito Mikasa takdim etti.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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