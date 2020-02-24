Judo grup müsabakaları Düzce'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Judo grup müsabakaları Düzce'de yapıldı - Son Dakika Spor

Judo grup müsabakaları Düzce'de yapıldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Okul Sporları judo grup müsabakaları 246 sporcunun katılımıyla Düzce'de gerçekleştirildi.

Judo grup müsabakaları Düzce'de yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Okul Sporları judo grup müsabakaları 246 sporcunun katılımıyla Düzce'de gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Grup Müsabakaları 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın seremoni konuşmasının ardından başlayan Okul Sporları Judo Grup Müsabakaları 17 ilden 129 erkek, 117 kadın toplamda 246 sporcunun katılımıyla 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Grup yarışmalarında, grup merkezlerinde her siklette ilk 4 dereceyi elde eden sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde ettiler. - DÜZCE

Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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