Judo: Kayra Sayit Marakeş'te Türkiye'ye Altın Madalya Sevinci Yaşattı
14 dakika önce
Fas'ta gerçekleşen Marakeş Judo Grand Prix turnuvasının son gününde milli sporcumuz Kayra Sayit Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
Fas
'ta gerçekleşen Marakeş
Judo Grand Prix turnuvasının son gününde milli sporcumuz Kayra Sayit Türkiye
'ye altın madalya kazandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:25
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