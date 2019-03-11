Son Dakika Haberleri: Judo: Kayra Sayit Marakeş'te Türkiye'ye Altın Madalya Sevinci Yaşattı

Judo: Kayra Sayit Marakeş'te Türkiye'ye Altın Madalya Sevinci Yaşattı

14 dakika önce

Fas'ta gerçekleşen Marakeş Judo Grand Prix turnuvasının son gününde milli sporcumuz Kayra Sayit Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

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Fas'ta gerçekleşen Marakeş Judo Grand Prix turnuvasının son gününde milli sporcumuz Kayra Sayit Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:25 

Marakeş, Türkiye, Dünya
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