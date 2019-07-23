Son Dakika Haberleri: Judo Milli Takımı, Papendal'da form tutuyor
Son Dakika Spor Haber

Judo Milli Takımı, Papendal'da form tutuyor

51 dakika önce

Hollanda'nın Papendal kentindeki OTC kampında büyük kadın ve erkek judocular kondisyon ve form tutuyor.

Judo Milli Takımı, Papendal'da form tutuyor, System.String[]
Hollanda'nın Papendal kentindeki OTC kampında büyük kadın ve erkek judocular kondisyon ve form tutuyor.
Zagreb Grand Prix ve Dünya Şampiyonaları öncesi temmuz ayını yoğun antrenman programıyla sürdüren büyük kadın ve erkek judocular, Papendal'da devam eden EJU ortak çalışma kampında kondisyon ve form tutuyor.
İlk olarak Tiflis'te Gürcistanlı judocularla ikili çalışma gerçekleştiren milli judocular, Hollanda'da katıldığı OTC kampının ardından Hırvatistan'a geçecek ve Zagreb GP'te tatamide kürsü mücadelesi verecek.
Kampta; Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç ve Mert Şişmanlar yer alıyor.


Hollanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo Milli Takımı, Papendal'da form tutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]