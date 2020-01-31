Judo Milli Takımı, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Judo Milli Takımı, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti - Son Dakika Spor

Judo Milli Takımı, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti

6 saat önce

Gürcistan'da ikili hazırlık çalışmaları gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti.

Judo Milli Takımı, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti, System.String[]

Gürcistan'da ikili hazırlık çalışmaları gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti. Sporcular ziyarette Yazgan'a imzalı ay-yıldızlı forma takdim etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hazırlıklarını sürdüren ve 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Paris Grand Slam müsabakaları öncesi Gürcistan'da ikili kamp çalışması gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takım kafilesi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan tarafından kabul edildi.

Büyükelçilik konutundaki kabulde, judocuların imzaları bulunan ay-yıldızlı forma Yazgan'a takdim edildi. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan kabulde; Judo Milli Takımımızın Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları dönemine kadar yoğun bir mesai içinde olacağını ifade ederek, "Milli takımımıza burada gerçekleştirdiği hazırlıklar ve bundan sonra katılacağı olimpiyat yolundaki müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.


Gürcistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:35 Kaynak: DHA
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