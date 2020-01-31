Judo Milli Takımı, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti

Gürcistan'da ikili hazırlık çalışmaları gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takımı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ı ziyaret etti. Sporcular ziyarette Yazgan'a imzalı ay-yıldızlı forma takdim etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hazırlıklarını sürdüren ve 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Paris Grand Slam müsabakaları öncesi Gürcistan'da ikili kamp çalışması gerçekleştiren Büyük Erkek Judo Milli Takım kafilesi, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan tarafından kabul edildi.