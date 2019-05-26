Son Dakika Haberleri: Judo Milli Takımı uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor

Judo Milli Takımı uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor

6 saat önce

Trakya Üniversitesinde (TÜ) eğitim gören Judo Milli Takımı sporcularının eylül ayında düzenlenecek uluslararası şampiyonaya hazırlandığı bildirildi.

Judo Milli Takımı uluslararası şampiyonaya hazırlanıyor, System.String[]
Trakya Üniversitesinde (TÜ) eğitim gören Judo Milli Takımı sporcularının eylül ayında düzenlenecek uluslararası şampiyonaya hazırlandığı bildirildi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) eğitim gören Judo Milli Takımı sporcuları, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Kırkpınar Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna ile Judo Milli Takımı Antrenörü ve TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Şengül Demiral milli sporcuların çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, judo sporcularının ulusal ve uluslararası başarılar kazandığını belirterek, "Judo sporcularımız, sevgili öğrencilerimiz buradalar. Bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Sporcularımız eylül ayında düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyorlar. Beş ülke katılacak şampiyonaya Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Gürcistan ve Türkiye. Bu ülkelerden gelen sporcularımız üniversitemizde düzenlenecek uluslararası şampiyonada mücadele edecek." diye konuştu.

Antrenör Demiral da milli takım sporcularının ulusal ve uluslararası müsakaları tamamladığını söyledi. Türkiye'yi en iyi şeklide temsil ettiklerini aktaran Demiral, eylül ayında düzenlenecek şampiyonaya hazırlandıklarını kaydetti.
Ziyarette, Demiral ve Prof. Dr. Tuna, rektör Tabakoğlu'na judo milli takımı forması hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:16 Kaynak: AA
Rektör, Trakya Bölgesi, Spor
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