Son Dakika Haberleri: Judo müsabakaları sona erdi
Son Dakika Spor Judo müsabakaları sona erdi

Judo müsabakaları sona erdi

35 dakika önce

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen judo müsabakaları sona erdi.

Judo müsabakaları sona erdi, System.String[]

Bilecik'te Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen judo müsabakaları sona erdi.


İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcuların heyecanı görülmeye değerdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Öte yandan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödülleri takdim edildi. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi
Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum AK Parti Grup Toplantısı'nda Hulusi Akar'a tezahürat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:42:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Judo müsabakaları sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]