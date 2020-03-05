Judo müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Judo müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Judo müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Bilecik'te düzenlenen okul sporları küçükler (kız-erkek) judo müsabakaları sona erdi.

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Bilecik'te düzenlenen okul sporları küçükler (kız-erkek) judo müsabakaları sona erdi.


İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kendi kategori ve sıkletinde madalyaya ulaşabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza ödülleri Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut, Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, antrenör ve beden eğitimi ve spor öğretmenleri tarafından takdim edildi.Kendi kategori ve sıkletinde birincilik elde eden sporcular Bilecik'i 01-02 Nisan 2020 tarihleri arasında dört farklı şehirde düzenlenecek olan grup müsabakalarda temsil edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür vekili Neslihan Leblebicioğlu, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, grup müsabakalarda başarılar diledi. - BİLECİK

Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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