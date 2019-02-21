Son Dakika Haberleri: Judo Müsabakaları ve Analig Seçmeleri Tamamlandı

Judo Müsabakaları ve Analig Seçmeleri Tamamlandı

16 dakika önce

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Judo Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Ligine katılacak olan sporcuların seçmeleri sona erdi.

Judo Müsabakaları ve Analig Seçmeleri Tamamlandı, System.String[]
Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Judo Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Ligine katılacak olan sporcuların seçmeleri sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Judo Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Ligine katılacak olan sporcuların seçmeleri tamamlandı. Bilecik İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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