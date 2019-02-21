Judo Müsabakaları ve Analig Seçmeleri Tamamlandı
16 dakika önce
Bilecik'in ev sahipliği yaptığı Judo Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Ligine katılacak olan sporcuların seçmeleri sona erdi.
Bilecik
'in ev sahipliği yaptığı Judo Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Ligine katılacak olan sporcuların seçmeleri sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Judo Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları ve Anadolu Yıldızlar Ligine katılacak olan sporcuların seçmeleri tamamlandı. Bilecik İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
tarafından takdim edildi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı
Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan Gören Şükriye Nine'nin Tek İsteği Var
3 Metrelik Piton, Kuşu Havada Yakalarken Görüntülendi