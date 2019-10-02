Son Dakika Haberleri: Judo öğretisi sinemada; 'keşfedilmemiş çocuklar'ın galası yapıldı
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Judo öğretisi sinemada; 'keşfedilmemiş çocuklar'ın galası yapıldı

1 saat önce

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekimleri tamamlanan 'Keşfedilmemiş Çocuklar' adlı filmin galası Kocaeli'de yapıldı.

Judo öğretisi sinemada; 'keşfedilmemiş çocuklar'ın galası yapıldı, System.String[]

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekimleri tamamlanan 'Keşfedilmemiş Çocuklar' adlı filmin galası Kocaeli'de yapıldı. Çocukların uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunmasını amaçlayan filmde, judo öğretileri ve sevgisi de anlatılıyor.

Yapımcılığını eski judoculardan Bilal Savdert'in, yönetmenliğini Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç'ın yaptığı 'Keşfedilmemiş Çocuklar' filminin galası, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) BaşkanıSezer Huysuz'un katılımıyla Kocaeli'de yapıldı. Film, 4 Ekim Cuma tarihinden itibaren ise sinemalarda vizyona girecek.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik mesajların verildiği filmde judo öğretileri ve sevgisi ön planda yer alıyor. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında en büyük yardımın öğretmenlerden gelebileceğini anlatan filmin galasında, TJF Başkanı Sezer Huysuz, senarist ve yönetmenlere plaket verdi.

Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
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