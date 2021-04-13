Judo Olimpik Milli Takımı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Portekiz'e gitti

Judo Olimpik Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli organizasyonlardan olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Portekiz'e gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkent Lizbon'da 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye, 5'i kadın 14 sporcu ile yer alacak.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'na 45 ülkeden 151 kadın ve 214 erkek judocunun kayıt yaptırdığı belirtildi.

Milli takım kadrosunda bulunan sporcular şöyle:

Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), Ebru Şahin (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Minel Akdeniz (70 kilo) ve Kayra Sayit (+78 kilo).

Erkekler: Mihraç Akkuş (60 kilo), Salih Yıldız (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Bayram Kandemir (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo) ve Cemal Erdoğan (+100 kilo).