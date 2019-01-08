Judo Ortak Çalışma Kampı
1 saat önce
Türkiye Judo Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan judo ortak çalışma kampı; Türkiye, Ukrayna, Konya TOHM, Kocaeli TOHM ve çeşitli illerden toplam 80 sporcunun katılımı ile Samsun TOHM tesislerinde başladı.
Türkiye
Judo Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan judo ortak çalışma kampı; Türkiye, Ukrayna
, Konya
TOHM, Kocaeli
TOHM ve çeşitli illerden toplam 80 sporcunun katılımı ile Samsun
TOHM tesislerinde başladı.
Samsun TOHM tesislerinde başlayan antrenmanı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu'ndan ortak çalışma kampı hakkında bilgi aldı. Sporun ortak dil ile ülkeler arasındaki dayanışma ve kardeşliği arttıracağını söyleyen Kasapoğlu, bu tür uluslararası faaliyetlerin sporcuların gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Teknik heyet ile sohbet eden Kasapoğlu, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.
Judo Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan ise Canik
TOHM tesislerinde gerçekleştirilen ortak çalışma kampının 2019 yılında gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonası ve uluslararası şampiyonalar için ön hazırlık olarak yararlı bir çalışma olacağını belirterek, "Bize de sporcularımızın son performans durumlarını gözlemlememizi sağlayacak" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
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