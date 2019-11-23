Son Dakika Haberleri: Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı
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Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

6 saat önce

Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.

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Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.View on euronews

Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı

Japonya, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:18 
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