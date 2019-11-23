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Judo Osaka: Japon judokalar zirvede yer aldı
6 saat önce
Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.
Japonya'da düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde de Japon judokalar zirvede yer aldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:18
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